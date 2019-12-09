В Финляндии выбран новый премьер-министр

Новым премьером Финляндии после ушедшего в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин.

Ее кандидатура победила на внутрипартийном голосовании в воскресенье, 8 декабря. Предыдущий премьер, Антти Ринне, пробыл в должности только около полугода и ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки сотрудников финской почты, передает DW.

Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело бы к снижению их зарплат. После забастовки работников почты вопрос о трудовом соглашении был снят с повестки дня.

Однако оппозиционные политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство запланированные изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.

Согласно заявлениям партийных лидеров, пятипартийная коалиция продолжит свою работу после смены премьера с Антти Ринне на Санну Мартин.