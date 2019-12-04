Россия надо 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР по человеческому капиталу

Всемирный банк в своем ежегодном отчете о российской экономике оценил, как изменилось богатство россиян с 2000 по 2017 год. Банк считает, что россияне богатели в этот период намного быстрее, чем граждане развитых стран.

Но разрыв в уровне богатства сохраняется, а чтобы нагнать Запад по некоторым параметрам России понадобится 50-100 лет.

Под богатством среднего россиянина Всемирный банк понимает такой показатель: они пытаются оценить все богатство страны, включая, например, природные ресурсы и промышленные мощности, а потом делят его на население страны. Таким образом у экономистов и получилось 8,9 млн рублей.

В оценку богатства входит также и "человеческий капитал". Здесь экономисты в том числе оценивают величину заработка человека за всю жизнь с поправкой на инфляцию. В России примерно 46% богатства приходится именно на человеческий капитал. Для сравнения в странах ОЭСР, куда входят в основном богатые страны Запада, - 70%, передает BBC.

Человеческий капитал в России увеличивался на 4,7% ежегодно в 2000-2010 годах - это годы бурного экономического роста в России на фоне дорожающей нефти. Но сейчас темпы роста человеческого капитала замедились до 1,8%. Если темпы роста этого вида капитала останутся на уровне 1,8%, то догнать страны ОЭСР Россия сможет через почти 100 лет, подсчитали экономисты.

Из-за "застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства" в целом рост богатства россиян серьезно замедлился в последние годы, отмечает Всемирный банк.

Пятая часть богатства России, по оценке Всемирного банка, - это природные ресурсы. У стран ОЭСР этот показатель намного ниже - всего 3%.

Этот часть богатства России сильно зависит от ситуации на сырьевых рынках, отмечают авторы доклада. Углеродное богатство России может сократиться, например, из-за спада цен на нефть или различных мер по снижению потребления нефти и угля.

Во Всемирном банке рекомендуют России сократить зависимость страны от углеродного капитала и сосредоточить внимание на человеческом капитале, а также улучшать инвестиционный климат, создавая более благоприятные условия для роста произведенного капитала. Такие советы Всемирный банк дает России почти каждый год.

Авторы доклада отмечают, что важно понимать разницу между богатством нации и валовым внутренним продуктом. ВВП - это доход от богатства, он дает оценку доходов, полученных в конкретном году, но не учитывает изменений в структуре активов страны.

"ВВП показывает, есть ли в стране экономический рост, а богатство отражает перспективы сохранения экономического роста в долгосрочном периоде", - пишут экономисты.

В 2019 году ВВП России вырастет на 1,2%, прогнозируют в банке. Ранее Всемирный банк прогнозировал, что экономика в этом году увеличится на 1%. В 2020 и 2021 годах темпы роста экономики должны ускориться до 1,6% и 1,8% соответственно.

Во Всемирном банке уверены, что экономика ускорится благодаря национальным проектам и смягчению политики российского центробанка. Но рисков для роста по-прежнему достаточно много - например, ослабление мировой экономики, возможность введения новых санкций и прочее.

Всемирный банк отмечают, что основной статьей российского экспорта по-прежнему остаются природные ресурсы, а его диверсификация происходит очень медленно.

Отдельно экономисты отмечают, что ждут постепенного снижения бедности в ближайшие годы, хотя в первой половине 2019 года бедность в России выросла на 200 тысяч человек - до 19,8 млн. Рост бедности в этом году во Всемирном банке объясняют тем, что доходы самых бедных слоев населения упали, а также ростом величины прожиточного минимума. В следующем году, по мнению экономистов, эта тенденция прекратится.

Бедность, по прогнозу банка, будет снижаться благодаря ускорению роста экономики, росту зарплат и мерам правительства. Если в этом году в России за чертой бедности, по оценке ВБ, проживают 12,3% населения, то к 2021 году их доля снизится до 11,2%.