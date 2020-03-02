Последнее обновление: 02.03.2020 10:14

PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале вырос до 48,2 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2020 года поднялся до отметки 48,2 пункта против 47,9 пункта месяцем ранее.

Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, передает ТАСС.

"Хотя темпы сокращения в производственном секторе замедлились до минимальных с августа прошлого года, результаты последнего исследования продлили текущую серию сокращения до десяти месяцев. Российские производители продолжали сообщать о снижении производства в условиях слабого спроса, причем темпами, аналогичными тем, что наблюдались в январе, на фоне слабой покупательской способности клиентов", - отмечается в обзоре.

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