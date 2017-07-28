Экономика России прекратила рост

Рекордный за 5 лет рост экономики, который официальная статистика обнаружила весной, выдохся и вернул Россию в стагнацию, пишет finanz.ru.

В июне российский ВВП перестал расти впервые за три месяца - месячный размер экономики, скорректированный на календарные факторы, остался на майском уровне - 7,2 трлн рублей, сообщил в оперативной оценке Внешэкономбанк.

Обеспечить нулевой результат помог приток нефтегазовой выручки, который был направлен на скупку импортных товаров - об этом свидетельствует прирост оптовой торговли, ставшей позитивным "вкладчиком" в ВВП, объясняет главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

Кроме того, на 0,9% выросли объемы строительства, что, однако, объясняется эффектом низкой базы после почти 20-процентного обвала в предыдущие два года.

Производственный сектор экономики, тем временем, снова вернулся в состояние спада. Причем если добывающие предприятия остались на грани стагнации (минус 0,1%), то фабрики и заводы в сегменте обработки сократили выпуск на 0,6%.

В состоянии тяжелой депрессии осталась почти половина экономики, связанная с непосредственной продажей товаров и услуг населению.

Оборот розничной торговли отказывается расти третий месяц подряд, несмотря на данные Росстата, фиксирующие рост реальных зарплат, констатирует ВЭБ. Продажи в магазинах в июне прибавили лишь на 0,1%, в мае фиксировался такой же спад на грани погрешности измерений (0,1%).

"Восстановление потребительского спроса пока остается достаточно слабым. Розничные продажи последние три месяца практически не растут, а услуги населению в июне продемонстрировали значимое сокращение", - говорит Клепач.

Отсутствие платежеспособного спроса после обвала доходов населения - ключевой тормоз для развития экономики, об этом говорят большинство топ-менеджеров промышленных предприятий, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Статистика, по его словам, свидетельствует о том, что рост производства начале года оказался в значительной работой предприятий "на склад" - с весны растут запасы готовой продукции, вынуждая бизнес корректировать планы в сторону сокращения производства.

Большинство руководителей переоценили возможности экономики и скорость ее восстановления, соглашается заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.

Индекс спроса на промышленную продукцию, который рассчитывает Markit, находится в минусе два месяца - в мае он составил 49,5 пункта, в июне 49,1 пункта, оба раза не дотянув до критической 50-балльной отметки, отделяющей расширение от сжатия.

Препятствий для развития слишком много, они замыкаются в порочный круг и неустранимы в одночасье: из-за дыры в бюджете государство сокращает капвложения и расходы на зарплаты; доходы населения сжимаются в реальном выражении, выжигая платежеспособный спрос; не получая финансовых ресурсов, предприятия не могут вкладываться в модернизацию, в то время как износ основных фондов превысил 50%, перечисляет Остапкович.

Максимум, на что способная промышленность в ближайшие три года, - это "позитивная стагнация" с ростом ниже мировых темпов, около 2% в год, говорит он.