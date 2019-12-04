Президент Казахстана: В Крыму произошло то, что произошло, но не аннексия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью DW ушел от ответа на вопрос об оценке событий, произошедших в Крыму, сославшись при этом на мудрость российского руководства.

Отвечая на вопрос Жанны Немцовой «Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны?», Токаев сказал:

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», - заявил президент Казахстана.

«Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», - отметил Токаев.