Последнее обновление: 04.12.2019 08:58

Глава МИД Украины прокомментировал проект решения "нормандского саммита"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскрыл содержание проекта решения "нормандского" саммита, который был согласован четырьмя государствами.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше», - сообщил Пристайко, которого цитирует Европейская правда.

«То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств», - отметил он.

Пристайко подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей.

"Это не будет Минск-3", - заявил глава МИД Украины.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - добавил Пристайко.

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