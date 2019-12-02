Австралия запустила камеры для выявления водителей с телефонами в руках

Австралия первой в мире запустила систему камер, обнаруживающих водителей, которые разговаривают по мобильному телефону, держа его в руках.

Камеры способны работать днем и ночью при любой погоде. Законы штата позволяют водителям разговаривать по мобильному только, когда те используют громкую связь. А вот брать телефон в руки категорически запрещено, передает УНИАН.

Власти надеются, что умные камеры помогут бороться с нарушителями. Чиновники прогнозируют, что система поможет за два года снизить смертность от аварий на дорогах почти на треть.