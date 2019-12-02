В Китае введено обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов

С 1 декабря 2019 года жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов требуется просканировать свои лица. О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

Власти КНР много лет последовательно борются с анонимным использованием интернета.

Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией (как это делается во многих странах). Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами, передает BBC.

К примеру, в 2017 году был принят закон, согласно которому интернет-платформы обязали проверять личность пользователей перед размещением их контента. Новое правило, по словам министерства промышленности и информации, призвано усилить эту систему.

Количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны.

Правительство широко использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением. Китай считается мировым лидером в этой области.

Джеффри Дин, исследователь китайских информационных технологий и искусственного интеллекта в Оксфордском университете, говорит, что одной из причин стремления Пекина идентифицировать всех пользователей интернета и смартфонов может быть борьба с киберпреступностью. Но весьма вероятен и другой мотив - усиление контроля над всякой активностью населения.

"Они пытаются повесить табличку на каждого", - считает эксперт.

Китайские СМИ уделяют нововведению мало внимания. Но сотни пользователей китайских соцсетей выразили озабоченность тем, что власти собирают все больше данных о них.

Китайские власти давно цензурируют интернет, удаляя и блокируя информацию, которую, по их мнению, гражданам знать и обсуждать не следует.

Современный Китай называют "страной видеокамер", Они повсюду. В 2017 году их насчитывалось 170 миллионов, а в 2020-м, как ожидается, эта цифра возрастет до 400 миллионов. Тогда же должно завершиться создание всеохватывающей базы данных, содержащей налоговую и прочую информацию о каждом жителе страны.

Власти и СМИ превозносят технологию распознавания лиц как эффективное средство борьбы с преступностью. В прошлом году в местной прессе широко освещался случай, когда благодаря ей полиция смогла задержать подозреваемого злоумышленника на концерте среди толпы в 60 тысяч человек.

В провинции Синьцзян, где свыше миллиона мусульман-уйгуров подвергаются принудительному "перевоспитанию", видеокамеры специально настроены так, чтобы выделять в людском потоке обладателей уйгурской внешности, писала в начале 2019 года "Нью-Йорк таймс".

Одновременно сканирование лиц все шире входит в быт, в частности, для платежей в магазинах. Многие, однако, расценивают это как чрезмерное вмешательство в частную жизнь.

В прошлом году один университетский преподаватель вызвал широкую общественную дискуссию, оспорив в суде решение администрации природного парка сделать сканирование лиц обязательным для посетителей.

В сентябре правительство признало необходимым ограничить и упорядочить использование соответствующих технологий в учебных заведениях, когда выяснилось, что школьное начальство таким образом контролирует посещаемость занятий и поведение учеников.

Недовольство повсеместным внедрением технологий распознавания лиц в Китае растет, говорит Джеффри Дин. Пока опасения вызывает главным образом возможность кражи данных и разных коммерческих злоупотреблений, но критике начинает подвергаться и правительство.