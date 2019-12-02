Парламент принял отставку премьера Ирака

Совет представителей, парламент Ирака, в воскресенье, 1 декабря, принял отставку премьер-министра Абделя Абделя Махди, последовавшую за продолжающимися с октября антиправительственными протестами. В соответствии с конституцией депутаты должны теперь попросить президента Бархама Салеха назначить нового главу кабмина, сообщил иракский телеканал Al Iraqiya со ссылкой на председателя парламента Мухаммеда аль-Халбуси.

Абдель Махди, занимавший пост премьера с октября, также обратил внимание на необходимость скорейшей кадровой замены для снижения напряженности в стране.

До нового назначения кабмин будет носить временный статус, добавил он, передает DW.

С момента подачи Абделем Махди прошения об отставке в ходе демонстраций в Ираке погибли трое протестующих, еще не менее 58 получили ранения, сообщает агентство AP. Акции в стране пока не прекращаются: 30 ноября в Багдаде и южных частях Ирака демонстранты снова вышли на протесты и потребовали полномасштабной смены власти. В Эн-Наджафе протестующие подожгли вход в храм, полиция применила слезоточивый газ.

В Эн-Наджафе 27 ноября митингующие осуществили поджог здания дипмиссии Ирана в знак протеста против политики Тегерана и вмешательства во внутренние дела Ирака. До этого другое консульство Ирана неоднократно горело в Басре.

Протесты в Ираке не утихают с 1 октября. За это время погибло более 340 человек. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством.

Кроме того, активисты требовали отставки правительства и проведения реформы политической системы. Наблюдатели отмечают, что нынешние протесты являются крупнейшими с 2003 года, когда был свергнут Саддам Хусейн. Международное сообщество, включая ООН, осудили применение силы против мирных демонстрантов.