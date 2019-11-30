В Индонезии 2 ранга госслужащих заменят на искусственный интеллект

Президент Индонезии Джоко Видодо приказал в 2020 году заменить два ранга госслужащих искусственным интеллектом, чтобы сократить бюрократию и привлечь больше инвестиций.

«Сейчас у нас в государственных органах есть четыре уровня чиновников. Третий и четвертый уровни отменят, вместо них станет работать искусственный интеллект, который позволит сделать нашу бюрократию быстрее», — заявил Видодо, сообщает AlJazeera.

В то же время президент не рассказал, как будут использовать нейросеть на госслужбе.

В прошлом месяце у Джоко Видодо начался второй срок президентства. Он заявил, что Индонезия должна перейти на высокий уровень производства электромобилей и использовать собственное сырье для производства, а не только для экспорта, отмечает Громадское Телевидение.

Такая трансформация потребует иностранных инвестиций, и президент сказал, что он улучшит деловой климат, сократив бюрократию. Замену чиновников нейросетью должен одобрить парламент.