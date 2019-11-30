В Китае назвали Японию «затаившейся» ядерной державой

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.

По его информации, Япония под предлогом развития гражданских атомных электростанций смогла заполучить большое количество ядерного топлива, которого хватит на 6 тыс. бомб, передает РБК.

Автор статьи отметил, что Япония входит в первую десятку мировых стран по боеспособности и уровень ее технологического развития нельзя недооценивать. При этом, несмотря на то что Токио запрещено заниматься разработкой ядерного оружия, Япония является лидером по использованию ядерных технологий и в случае боевых действий сможет быстро произвести ядерное оружие из имеющегося у нее материала.

Демилитаризация Японии прошла после ее капитуляции во Второй мировой войне: страна была вынуждена отказаться от исследований в области производства ядерного оружия.