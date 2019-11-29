Последнее обновление: 29.11.2019 13:33

Экс-глава МИД Украины призвал украинцев отказаться от Apple

Категории: Украина Apple

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от гаджетов компании Apple, обозначившей на своих электронных картах и на сервисе "Погода" Крым и Севастополь территорией России.

"А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать: "А ну их, этих приспособленцев... переходим на другое", а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!" - написал Климкин в Twitter.

Ранее и нынешний глава МИД Украины раскритиковал компанию Apple за российский Крым в ее приложениях. "Представьте, как вы вопите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украл ваш злейший враг, но в то же время, какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот какое чувство, когда вы называете Крым российской землей", - написал министр в Twitter, передает ТАСС.

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода".

Изменения в программе назвали "устранением ошибки". Об этом 27 ноября сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

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