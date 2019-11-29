Трамп заявил в Афганистане о готовности талибов к сделке

Радикально-исламистское движение "Талибан" стремятся заключить сделку и готово к перемирию, заявил президент США Дональд Трамп в Афганистане.

Глава Белого дома прибыл туда в четверг, 28 ноября, с заранее не объявленным визитом в честь праздника Благодарения. Трамп посетил крупнейшую американскую военную часть под Баграмом, расположенном в 50 км к северу от Кабула, а также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Это первый визит Дональда Трампа в Афганистан с начала срока его президентского правления. По словам Трампа, на возобновившихся мирных переговорах представители талибов выразили готовность к прекращению огня. Это стало бы условием для вывода войск США из страны, передает DW.

От действий "Талибана" в 2018 году погибло больше людей, чем от действий любой другой подобной группировки. По числу убийств он опережает джихадистов из "Исламского государства". От рук талибов погибли 7379 человек, указано в исследовании "Глобальный индекс терроризма". Таким образом на Афганистан приходится почти половина жертв терактов в мире.

9 сентября Дональд Трамп объявил об окончательном провале мирных переговоров в Афганистане после атаки "Талибана" в дипломатическом квартале Кабула 2 сентября, в результате которой погиб американский военнослужащий. Тогда президент США подчеркнул, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление "Талибаном" гарантий безопасности, разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.

НАТО завершила свою миссию в Афганистане в 2014 году, оставив в стране до 16 тысяч солдат и офицеров для обучения и иной поддержки местных сил безопасности. Большая часть натовских военных - американские. 29 августа Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14 тысяч до 8600 человек. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить всех своих военных даже в случае договоренности о мире с "Талибаном"