Макрон после встречи с генсеком НАТО передумал насчет моратория Путина

Франция не принимала предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, сказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

Макрон отметил, что, хотя Париж и не принял мораторий, он поддерживает создание «новой архитектуры безопасности» с Москвой.

«С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог», — сказал президент Франции.

«Нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для дальнейших дискуссий», — пояснил он на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО в Париже.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал ранее в четверг, что Макрон выразил готовность обсудить с Москвой подобный шаг. По его словам, президенты РФ и Франции могут обсудить это предложение на переговорах в Париже 9 декабря.