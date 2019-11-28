Последнее обновление: 28.11.2019 11:33

Яд «Новичок» внесен в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запрещенных.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет Радио свобода.

«Нидерланды, Канада и США неустанно работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила «Новичок» в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери», – сообщил министр.

Как сообщалось, в Великобритании была предпринята попытка отравления с помощью «Новичка» бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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