США увеличат помощь Украине и Грузии, урезав расходы на НАТО

Администрация Белого дома намерена заметно сократить взносы в коллективный бюджет НАТО, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне и НАТО.

Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, что покрывало расходы на содержание штаб-квартиры, на совместные инвестиции в сфере безопасности, а также на отдельные военные операции.

Это в значительной степени символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно невелик - около $2,5 млрд., и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% от ВВП.

Представители министерства обороны США заявили, что администрация Трампа стремится сократить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с взносами Германии, которая дает 14,8%, несмотря на то, что у США экономика больше.

Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса. При этом, в Пентагоне отмечают, что сэкономленные средства помогут финансировать другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе", в частности на оборонные программы для Украины и Грузии, передает Европейская правда.

В 2019 году гражданский бюджет НАТО был установлен в размере примерно $260,5 млн и использовался в основном для финансирования штаб-квартиры НАТО в Бельгии и административных расходов.

На 2019 год также существует военный бюджет в размере $1,56 миллиарда, который используется для финансирования некоторых совместных операций и стратегического командного центра НАТО, а также для подготовки и исследований. Это лишь часть общих расходов на оборону стран-членов, которые, по оценкам НАТО, в 2019 году составят более $ 1 трлн.