Последнее обновление: 27.11.2019 13:44

Кремль отказался комментировать лишение Дерипаски кипрского гражданства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не тал дискутировать на тему лишения паспорта Кипра бизнесмена Олега Дерипаски.

«Что касается Кипра и самого Дерипаски, это не имеет отношения к Кремлю», - сказал Песков , которого цитирует ТАСС.

В материале, который утром 27 ноября опубликовала кипрская газета «Политис», приводится список людей, которые были лишены кипрского гражданства.

«Олег Дерибаска, его сын и дочь, Владимир Столяренко, его жена и дочь, а также Александр Бондаренко, его жена и двое сыновей», - написала газета.

В начале ноября власти Кипра начали отзывать гражданство у инвесторов, которые, по данным властей, получили их незаконно. Сообщалось, что будут аннулированы паспорта 26 человек, в том числе девяти россиян.

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