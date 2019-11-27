Последнее обновление: 27.11.2019 09:25

Генпрокуратура Перу арестовала бывшего премьера страны

Бывший глава кабмина Перу Сесар Вильянуэва арестован по инициативе Генеральной прокуратуры страны. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте надзорного ведомства.

«После расследования Первой высшей прокуратуры, специализирующейся на коррупционных преступлениях должностных лиц, прокурор Хесус Фернандес ходатайствовал о предварительном аресте экс-премьера Сесара Вильянуэвы, а также предпринимателя Хосе Марии Сантистебана Зуриты», — говорится в сообщении, передает РБК.

По информации агентства Andina, кроме Вильянуэвы и предпринимателя были арестованы два сотрудника контрольно-надзорных органов: главный прокурор Лимы Норт Альберто Орландо Россель Альварадо и заместитель прокурора провинции Рональд Николас Чафлок Чавес. Суд санкционировал проведение обысков в доме бывшего премьер-министра и доступ к переписке всех взятых под стражу.

Арестованным вменяется «торговля влиянием». Речь идет о коррупционном скандале с бразильской компанией Odebrecht. По мнению прокуратуры, во время своего губернаторства в регионе Сан-Мартин в 2007–2013 годах Вильянуэва покровительствовал компании и способствовал ее победе в тендере на строительство автотрассы.

Вильянуэва дважды занимал пост премьер-министра: в 2013–2014 годах и в 2018–2019 годах. Он подал в отставку в марте.

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