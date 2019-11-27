В Чехии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных функционеров ЧССР.

Экс-председатель правительства ЧССР Любомир Штроугал, бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии Милош Якеш и экс-глава МВД Чехословакии Вратислав Вайнар обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, говорится в сообщении чешского Бюро по документации и расследованию преступлений коммунизма, опубликованном во вторник, 26 ноября, передает DW.

Речь идет о применении оружия на чехословацких границах в 1970-1980-х. С марта 1976-го по конец 1989 года 9 человек, пытавшихся пересечь границу, были застрелены пограничниками, а еще как минимум 7 получили ранения.

Фигуранты дел регулярно получали информацию о подобных происшествиях в силу своих должностей, однако не приняли меры, которые предотвратили бы трагические инциденты, подчеркивается в сообщении. При доказательстве их вины Штроугалу, Якешу и Вайнару грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.