На выборах в Гонконге побеждает демократическая оппозиция

Кандидаты от оппозиционных движений и партий в Гонконге одержали сокрушительную победу на прошедших в воскресенье выборах в районные советы депутатов 18 округов Гонконга.

Как следует из предварительных результатов, сторонники демократических сил получают 278 мест из 452. Проправительственный блок ранее контролировал около 75% место в местных советах.

Явка на первых выборах после начала массовых протестов составила 71%, количество проголосовавших оценивается в 2,9 млн человек. На прошлых выборах, в 2015 году явка была на уровне 47%.

Комментаторы рассматривают выборы как испытание поддержки главы администрации Кэрри Лэм, ставленницы Пекина, за действиями которой пристально следили протестующие.

Платформа оппозиционных движений, которые называют также продемократическими, заявила, что ее задача - донести голос людей, протестовавших в Гонконге в последние месяцы, до Пекина.

Сторонники центра призывали голосовать за них тех, кто хотел выразить возмущение беспорядком, который устроили в городе демонстранты.

В нынешних выборах участвовало несколько заметных гонконгских политиков, как опытных, так и ставших известными на нынешней волне протеста.

На 452 парламентских кресла претендовало более тысячи кандидатов. Еще 27 кресел выделили представителям не урбанизированных районов Гонконга.

Глава администрации Кэрри Лэм приветствовала мирную обстановку во мремя голосования

Возле некоторых избирательных участков видели полицейских, но они старались не попадаться на глаза, говорят работавшие на выборах корреспонденты.

"Учитывая нынешнюю сложную ситуацию, рада отметить, что выборы прошли в относительно спокойной и мирной обстановке", - прокомментировала Кэрри Лэм после закрытия участков.