По всей Колумбии проходят антиправительственные протесты

Сотни тысяч человек, недовольных политикой правительства Колумбии и ее президента Ивана Дуке, вышли в четверг, 21 ноября, на акции протеста по всей стране.

В столице республики - Боготе протесты переросли в беспорядки. Демонстранты принялись поджигать баррикады и громить остановки общественного транспорта. Кроме того, в Боготе зафиксированы акты мародерства. Протестующие попытались проникнуть в здание парламента страны. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Акции охватили и другие города. Так, мэр Кали, третьего по численности населения города Колумбии, ввел комендантский час в ночное время.

Протесты стали крупнейшими в новейшей истории Колумбии. Среди их участников - профсоюзные активисты, студенты и учителя. Они выражают недовольство социальным неравенством, насилием против коренных народов, а также значительным масштабом коррупции.

Между тем Дуке в телеобращении выразил готовность к диалогу с демонстрантами. У колумбийцев "накопилось раздражение", для которого власти "должны отыскать решение", заявил глава государства.

"Мы знаем, что мирные протесты в демократической стране являются легитимными", - добавил он. При этом Дуке возразил местным СМИ, сообщившим о намерении правительства повысить пенсионный возраст и снизить зарплаты для тех, кто вышел на рынок труда лишь недавно.

По данным колумбийских СМИ, порядок на демонстрациях по всей стране обеспечивают 170 тысяч полицейских. Кроме того, власти распорядились закрыть пограничные переходы.

В 2016 году власти Колумбии и представители группировки повстанцев FARC подписали мирное соглашение, завершившее гражданскую войну, длившуюся более 50 лет. Однако некоторые представители группировки отказались сложить оружие и после окончания противостояния. Их действия неоднократно приводили к гибели активистов и представителей коренных народов южноамериканской страны. Нынешний президент республики неоднократно изъявлял намерение изменить части мирного соглашения.