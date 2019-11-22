Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО и ОДКБ

Сербия будет придерживаться политики нейтралитета и не будет вступать в НАТО или любую другой военную организацию.

Об этом 21 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РБК.

«Сербия не вступит в НАТО или любую другую военную организацию. Наша государственная политика — военный нейтралитет, такой она и останется», — сказал президент.

Он также отметил, что сербско-российские отношения не изменятся и останутся такими же дружественными. «Сербия никоим образом не ставила под угрозу дружбу с Россией», — добавил Вучич.