Последнее обновление: 22.11.2019 09:49

Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО и ОДКБ

Категории: Сербия НАТО

Сербия будет придерживаться политики нейтралитета и не будет вступать в НАТО или любую другой военную организацию.

Об этом 21 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РБК.

«Сербия не вступит в НАТО или любую другую военную организацию. Наша государственная политика — военный нейтралитет, такой она и останется», — сказал президент.

Он также отметил, что сербско-российские отношения не изменятся и останутся такими же дружественными. «Сербия никоим образом не ставила под угрозу дружбу с Россией», — добавил Вучич.

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