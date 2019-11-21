Сербия расследует возможный подкуп разведчиков российским ГРУ

Президент Сербии в четверг созывает Национальный совет безопасности для обсуждения шпионского скандала, в котором замешан офицер российского ГРУ.

На днях в YouTube была выложена видеозапись, на которой предполагаемый российский разведчик - сотрудник посольства в Белграде - передает крупную сумму денег, как сказано в подписи к ролику, "агенту сербской военной разведки".

На видеозаписи предположительно фигурирует экс-заместитель российского военного атташе в посольстве в Белграде Георгий Клебан, который также является сотрудником ГРУ.

Подлинность видеозаписи подтвердило сербское разведывательное ведомство БИА. Президент Александр Вучич распорядился расследовать обстоятельства инцидента и назначил заседание Совбеза на шесть часов вечера, передает BBC.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что встретилась с президентом для обсуждения инцидента утром 21 ноября и находится с ним в постоянном контакте. "Я жду новой информации с минуты на минуту, - заявила Брнабич. - Если всё это правда, то это серьезная проблема".

В Сербии высоко ценят тесное военное сотрудничество с Россией, но не все. Множество сербских газет в четверг посвятили шпионскому скандалу первые полосы. Министр обороны Сербии при появлении первых сообщений о скандале покинул заседание парламента и срочно поехал к президенту Вучичу.

Одновременно министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович прилетел в Москву для переговоров с главой российского Совета безопасности Николаем Патрушевым, однако неясно, связан ли визит со шпионским скандалом.

В полдень в четверг сербский президент подтвердил, что приедет с визитом в Москву 4 декабря, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов выразил надежду, что сообщения о возможной вербовке сербских офицеров ГРУ не испортят отношений между Белградом и Москвой.

"Мы не знаем, что это за инцидент и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер - партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - заявил представитель Путина.

Пока это единственная официальная реакция от России на обвинения в том, что российский агент "коррумпировал сербскую разведку".