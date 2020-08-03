Илон Маск хочет запускать чипы в мозг человека

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами «обычных частот».

При этом конечная цель технологии чипов состоит в том, чтобы обеспечить прямую связь между мозгом и компьютером, передает РБК со ссылкой на The Independent.

По словам Маска, мозговые чипы смогут помочь восстановить движение человеку с поврежденным спинным мозгом, а также позволят транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов.

Также при помощи чипа человек сможет снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях, говорил ранее Маск.

Разработкой мозговых чипов занимается стартап Neuralink, который Маск создал в 2017 году. В июле прошлого года компания провела презентацию, на которой сообщила о первых шагах разработки чипов, которые подключат мозг к компьютеру.

Тогда президент Neuralink Макс Ходак рассказал, что чипы будут представлять собой небольшое устройство с почти 3,1 тыс. электродами. При помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном, указывал Ходак. Первые клинические испытания на людях планировалось начать уже в 2020 году.