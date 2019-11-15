В Венеции объявлено чрезвычайное положение

Власти Италии решили ввести чрезвычайное положение в Венеции после того, как город столкнулся с крупнейшим за последние 50 лет наводнением.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие "ударом по сердцу нашей страны". Он сообщил, что правительство решило выделить 20 млн евро на первом этапе ликвидации последствий. Их будет потрачено на неотложные нужды для поддержки города и населения.

Более 80% территории города, который есть в списке мирового наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой. "Высокая вода" достигла уровня 1,87 м и повредила базилику Святого Марка, а также нанесла Венеции миллионные убытки. Немало музеев оставались закрытыми в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Правительство планирует выделить компенсации пострадавшим: частным лицам – 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – 20 тысяч евро. После оценки размера ущерба будет принято решение о дальнейших возмещениях.

Правительство Италии также планирует ускорить работу над проектом MOSE, предназначенным для защиты от наводнений Венеции и других населенных пунктов на побережье Венецианской лагуны. Это система мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров.