Компания в США создала 3D-принтер для печати зубных протезов

Американская компания Formlabs объявила о создании специального 3D-принтера для печати зубных протезов. Кроме того, компания открыла подразделение под названием Formlabs Dental, которое будет заниматься новыми материалами для этого принтера.

Их принтеры используют стереолитографию (SLA), а не моделирование методом слитого осаждения (или FDM). Другими словами, они используют тщательно направленные УФ-лазеры для точного затвердевания смолы во все, что вы хотите напечатать, в то время как принтеры FDM нагревают твердый материал до тех пор, пока он не станет пластичным, а затем создают модель слой за слоем. Технология SLA обладает более высокой точностью.

Formlabs назвала свой новый стоматологический принтер «Form 3b». Он поставляется с программным обеспечением, предназначенным для встраивания в существующий рабочий процесс стоматологической бригады. Пакет включает в себя обучение, поддержку и возможность запросить новый принтер, если что-то нуждается в ремонте.

Кроме того, Formlabs приобретает Spectra, которая является ее основным поставщиком смол. Хотя компания не раскрывает никаких условий сделки, она говорит, что вложила более миллиона долларов в строительство производства медицинских смол.

В то же время новое подразделение компании Formlabs Dental сосредоточится на разработке новых стоматологических материалов и способах более эффективного использования существующих рабочих процессов в стоматологическом кабинете.

В настоящее время, заявляет компания, Form 3b можно использовать для печати коронок и мостов, чистящих фиксаторов, хирургических направляющих для помощи во время процедур зубной имплантации, специальных защитных устройств для полости рта и протезов. По словам разработчиков, стоимость полного комплекта зубного протеза составляет около 10 $ по сравнению с 50 $ при использовании традиционных зубных протезов и акрила.