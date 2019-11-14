Последнее обновление: 14.11.2019 16:14

Правительство Кувейта ушло в отставку

Правительство Кувейта в полном составе ушло в отставку, сообщает кувейтское агентство Kuna. В пресс-службе кабмина утверждают, что речь идет о реорганизации его работы.

Премьер Джабер Мубарак направил заявление об отставке эмиру страны Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Отставка кабинета министров произошла на фоне конфликта отдельных членов правительства с членами парламента. Во вторник о своей отставке объявил министр жилищно-коммунального хозяйства и общественных служб страны. Это произошло после того, как недоверие ему официально выразили десять депутатов из 65, сообщает РБК.

Причиной стало то, что, по мнению депутатов, министерство провалило план по инфраструктурному развитию страны в 2019–2020 годах. Ведомство не смогло предоставить отчет по срокам завершения основных крупных проектов.

Представитель парламента страны, передает Kuna, заявил, что эмир Кувейта не намерен распускать парламент. «Основываясь на том, что его высочество эмир сказал мне, я не верю, что есть какие-либо планы распустить Национальную ассамблею в настоящее время. В то же время ситуация требует перестановок в правительстве», — объяснил он.

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