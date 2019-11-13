Во вторник, 12 ноября, Молдавия осталась без правительства - депутаты парламента вынесли вотум недоверия кабинету министров Майи Санду. За отставку правительства проголосовали ее инициаторы - социалисты и фракция Демпартии, в общей сложности 63 парламентария из 101.

Непосредственной причиной случившегося стал законопроект, регулирующий процедуру назначения генпрокурора Молдавии, передает DW.

16 сентября депутаты парламента сразу в двух чтениях приняли поправки в закон "О прокуратуре". Согласно поправкам, сначала отбор кандидатов на должность генпрокурора проводит специальная комиссия, созданная Минюстом. А окончательное решение остается за Высшим советом прокуроров (ВСП).

Многие эксперты раскритиковали законопроект, называя его неконституционным. Тем не менее 1 октября отбор претендентов на пост генпрокурора начался, а в конце октября спецкомиссия Минюста подвела его итоги. В шорт-лист вошли четыре кандидата.

Но 6 ноября министр юстиции Олеся Стамати объявила об отмене результатов конкурса, у нее возникли сомнения в непредвзятости одного из членов комиссии. В этот же день правительство приняло решение о внесении в парламент законопроекта, согласно которому предлагать ВСП кандидатуру генпрокурора должен премьер-министр.

Решение правительства вызвало возмущение у партнеров по коалиции. Социалисты выступили с заявлением о том, что инициатива кабмина грубо нарушает соглашение о партнерстве.

8 ноября члены фракции социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект о вотуме недоверия кабмину. В тексте документа, помимо прочего, говорилось об ухудшении социально-экономической ситуации в стране и о том, что министры "не могут справиться с вызовами".

11 ноября свой вариант разрешения конфликта озвучила премьер Майя Санду. Она предложила социалистам отозвать вотум недоверия, а законопроект, устанавливающий процедуру назначения генпрокурора, отправить на экспертизу в Венецианскую комиссию и до получения ее вердикта не выдвигать кандидатов на этот пост. Однако партнеры по коалиции отвергли это предложение.

В стране политический кризис, и если не принять срочных мер, то начнется и кризис экономический, заявил на брифинге в Кишиневе 12 ноября президент Додон, комментируя вотум недоверия правительству. Президент пригласил политические партии провести консультации.

Еврокомиссия назвала отставку кабинета "тревожным сигналом для реформ в стране". Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, сложившаяся ситуация не отменяет необходимости проведения реформ, Молдавия должна продолжать борьбу с коррупцией и расследование кражи миллиарда долларов.