На президентских выборах в Румынии ожидается второй тур

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис согласно экзитполам побеждает в первом туре выборов, которые прошли в воскресенье, 10 ноября. Как следует из предварительных результатов, 60-летний политик набрал 39 процентов голосов, чего не хватит для общей победы.

24 ноября должен состояться второй тур, в котором Йоханнис выступит против Виорики Дэнчилэ, представляющую Социал-демократическую партию (PSD) и до недавнего времени занимавшую пост главы правительства. Дэнчилэ набрала 22,5 процентов голосов, передает DW.

Йоханнис, являющийся беспартийным, а ранее представлявший Национал-либеральную партию (PNL), заявил, что приветствует результат выборов как явное голосование против партии PSD Дэнчилэ.

"Румыны никогда не голосовали так широко и четко против PSD. Для Румынии это означает огромный шаг вперед", - сказал Йоханнис. Он призвал граждан страны прийти на выборы 24 ноября, чтобы "наконец отодвинуть PSD в сторону". За час до закрытия избирательных участков явка избирателей составила 46,3 процента.

Дэнчилэ была премьер-министром Румынии с января 2018 года. Неделю назад она была снята с должности через вотум недоверия в парламенте. Ее преемником стал Лудовик Орбан, председатель PNL, которая поддерживает Йоханниса. Последователи Йоханниса надеются, что борьба с коррупцией, регресс в которой подвергается критике со стороны ЕС, вновь наберет обороты. Йоханнис также заявил, что обязуется вместе с новым правительством бороться с "кумовством", улучшать инфраструктуру, облегчать доступ к фондам ЕС и реформировать государственные службы, такие как здравоохранение и образование.