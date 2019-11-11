Последнее обновление: 11.11.2019 10:39

Соцпартия Испании одержала победу на парламентских выборах

Правящая Испанская социалистическая рабочая партия Испании (ИСРП) по результатам подсчета 99,91% голосов победила на досрочных парламентских выборах в стране.

Социалистическая партия получила 120 из 350 мест в нижней палате испанского парламента — конгрессе депутатов. Консервативная Народная партия получила 87 мест, ультраправая Vox обеспечила себе 52 кресла в парламенте. Левая партия Podemos получила 35 мест, правоцентристская «Граждане» — 35, передает РБК.

Как следует из результатов выборов, ни одна политическая сила Испании не смогла набрать абсолютное большинство кресел, необходимое для того, чтобы беспрепятственно сформировать правительство.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес по итогам выборов пообещал сформировать стабильное правительство, отметив, что призывает прочие политические силы страны способствовать «разблокировке политической ситуации» в Испании.

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