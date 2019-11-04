Последнее обновление: 04.11.2019 11:18

В Глазго тысячи шотландцев вышли на демонстрацию за независимость

В шотландском городе Глазго в субботу, 2 ноября, прошла массовая демонстрация за независимость от Великобритании. Организаторы оценили число участников в 20 тысяч человек.

В числе демонстрантов была и первый министр Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию, передает DW.

Победа Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах 12 декабря означает, что Шотландия "против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств", заявила Стерджен. Она призвала "взять будущее в свои руки и стать независимой страной".

В начале октября первый министр Шотландии обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в намерении осуществить Brexit без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии. В преддверии субботней демонстрации первый министр Шотландии сообщила, что направит Лондону запрос на его проведение еще до католического Рождества.

Во время референдума в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Соединенного королевства. Летом 2016 года на плебисците по Brexit 62 процента жителей Шотландии выступили за дальнейшее членство в ЕС.

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