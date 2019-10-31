Турчин: Дешевая нефть уже не столь важна для выживания экономики

Белорусские власти признали, что дешевые нефть и нефтепродукты не являются панацей для экономики, поскольку развитие технологий полностью нивелирует это преимущество.

«Мы в центр всей экономической политики ставили вопросы борьбы за дешевые нефть и газ, и это было естественно», - констатировал сегодня суть экономической политики Беларуси вице-премьер РБ Александр Турчин на полях Октябрьского экономического форума.

«Сейчас мы видим, что не только для развития, но и даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими. Развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородов с первого плана на второй", - отметил Турчин.

"Здесь дело в том, что инновационная экономика и общество знаний последовательно удешевляют все виды материального производства, выводя на первый план интеллектуальный продукт. Все эти факты бесспорны", - продолжил вице-премьер РБ.

По его мнению, Беларусь в ближайшем будущем (в следующей пятилетке) должна повернуться в сторону цифровой экономики.

«Цифровые технологии не поверхностно, не косметически, а в сути меняют производственные, логистические, торговые, финансовые и в целом экономические процессы. Они меняют модели потребления, размывают такие привычные, казалось бы, фундаментальные понятия, как институт собственности. Именно из этих бесспорных и очевидных технологических факторов могут и должны следовать прямые и практические выводы, определяющие экономическую политику», - заключил Турчин в своем коротком выступлении на открытии форума.