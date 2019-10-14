Минсвязи РБ поменяет название ради цифровизации

Министерство связи и информатизации будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации.

Об этом сообщил первый вице-премьер РБ Александр Турчин после совещания у Лукашенко.

"Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства", - сказал Турчин, которого цитирует БелТА.

По его словам, поставлена задача вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно в тесном сотрудничестве работало с представителями IT-сектора, занималось развитием цифровизации.