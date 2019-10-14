Лукашенко и цифровизация: Мы еще нескоро уйдем от «землю пахать, гайки точить»

Лукашенко провел сегодня совещание по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере. Одним из таких «отдельных» вопросов стала дилемма открытия нового вуза по обучению IT специалистов.

Дебаты чиновников и Лукашенко по этому вопросу не представляют интереса, поскольку речь идет исключительно о распиле очередной порции бюджетных средств и трудоустройстве нужных людей. Ибо куда рациональнее с точки зрения административных и хозяйственных расходов было открыть профильные параллельные факультеты в БГУ и БГУИиР (РТИ), заставив их еще и конкурировать между собой в подготовке «необходимых специалистов совершенного другого качества (вице-премьер А.Турчин)».

В этой связи больший интерес представляют высказывания белорусского правителя на цифровую тему, особенно в свете его обещания провести еще одно совещания, посвященное цифровизации Беларуси.

"Начиная с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим "цифровикам", что, рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением, - 90-95% вообще не понимают, что это такое - мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось", - сказал Лукашенко.

«Другая тенденция - все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее - это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя "цифра" пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся", - отметил вместе с тем белорусский правитель.

Он напомнил, что "в пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов».

«Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство", - констатировал Лукашенко.