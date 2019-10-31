Украина выразила протест из-за визита прокремлевской организации к президенту Чехии

Украина выразила решительный протест из-за приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымско-татарской организации "Къырым бирлиги", лояльной Кремлю.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Чешской Республике, передает УНИАН.

В посольстве отметили, что рассматривают подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию российско-чешских отношений.

Украинская сторона также призвала официальных лиц и госорганы Чехии воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымско-татарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России. У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представителей именно пропутинской организации "Къырым бирлиги" пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.