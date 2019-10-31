Последнее обновление: 31.10.2019 08:58

Twitter прекращает размещение политической рекламы

Социальная сеть Twitter с 22 ноября прекращает публиковать политическую рекламу, сообщил в среду, 30 октября, глава компании Джек Дорси.

"Мы уверены, что политическое послание должно быть услышанным, а не купленным. Почему? Несколько причин", - написал Дорси на своей странице в Twittter.

"Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул он.

Дорси сказал, что соцсеть приняла это решение, учитывая "огромные риски" для процесса формирования мнений в демократических обществах, которые несут платные объявления, используемые для политических целей. В качестве примера Дорси назвал "непроверенную, вводящую в заблуждение информацию" и так называемые "глубокие фейки" ("deep fakes") - фальсифицированные видеоролики.

В избирательном штабе президента США Дональда Трампа назвали новость о том, что соцсеть Twitter отказывается от публикации политической рекламы, "очень глупым решением".

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование