Премьер Ливана подал в отставку на фоне массовых протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку на фоне протестов, которые около двух недель продолжаются в стране. В своей телевизионной речи он заявил, что его решение уйти с должности было вызвано желанием протестующих и пониманием того, как было бы лучше для страны.

Харири признал, что «оказался в тупиковой ситуации и хотел прибегнуть к шоковому событию, чтобы изменить ее». Заявление об отставке премьер направил на подпись президенту Ливана Мишелю Ауну, передает УНИАН.

В ответ на решение Харири сотни протестующих вышли на улицы Бейрута — чтобы поддержать отставку премьера. Смена власти в стране была одним из главных требований протестующих прошлыми неделями.

«Для всех моих коллег-политиков наша ответственность сейчас заключается в том, чтобы защитить Ливан и поднять его экономику. Сегодня есть существенная возможность, и мы не должны потерять ее», - добавил Харири.

Харири трижды был премьером и возглавлял правительство национального единства, в которое входили и его противники. Последние месяцы стали для страны временем стремительного экономического спада, долгов и роста цен.