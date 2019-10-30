Элладская церковь официально сообщила о признании Православной церкви Украины

Элладская православная церковь признает братские отношения с Православной церковью Украины и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.

Об этом говорится в письме архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II к митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Как сообщает пресс-служба ПЦУ, письмо было отправлено из Священного синода ЭПЦ 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября, передает УНИАН.

В тексте говорится об одобрении действий Вселенского патриарха Варфоломея относительно преодоления церковного разделения в Украине. Архиепископ Иероним поздравил предстоятеля украинской церкви с получением автокефалии.

Как сообщалось, 12 октября этого года на Священном синоде Элладской церкви рассматривался вопрос о церковной ситуации в Украине. Греческое духовенство абсолютным большинством голосов поддержало новую Православную церковь Украины, несмотря на давление и шантаж со стороны РПЦ.

19 октября имя митрополита Епифания, как предстоятеля признанной автокефальной церкви Украины, было объявлено в храмах Греции.