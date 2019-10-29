Болгария выслала дипломата РФ по подозрению в шпионаже

Прокуратура Болгарии подозревает российского дипломата в шпионаже. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 28 октября.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры Болгарии, информация, давшая основание для проведения расследования, поступила от Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). Имя российского дипломата, против которого были выдвинуты обвинения в шпионаже, в документе не называется, однако указывается, что он занимал должность первого секретаря посольства России в Болгарии.

По информации болгарских правоохранительных органов, начиная с сентября 2018 года российский дипломат проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в том числе с одним высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО, с целью получить относящуюся к гостайне информацию, "в том числе за материальное вознаграждение", передает DW.

По данным МИД Болгарии, российский дипломат уже покинул страну.