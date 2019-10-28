В Польше задержан российский шпион

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Петру С. уже предъявлены официальные обвинения.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына, следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой, передает Польское радио.

«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений – в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», - сказал Станислав Жарын.

Задержанному Петру С. избрана мера пресечения в виде трехмесячного ареста.