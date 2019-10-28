Курды сообщили о гибели помощника главаря ИГ в Сирии

Помощник главаря и пресс-секретарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Хасан аль-Мухаджир убит в ходе военной операции на севере Сирии.

Это произошло в населенном пункте на севере сирийской провинции Алеппо, заявил высокопоставленный представитель "Демократических сил Сирии" в воскресенье, 27 октября. По его словам, в операции участвовали военнослужащие США и представители курдских военизированных формирований, передает DW.

Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) также сообщил о смерти аль-Мухаджира. По данным правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, при операции погибли пятеро боевиков, одним из которых являлся помощник главаря "Исламского государства".

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп подтвердил гибель главаря ИГ Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации американских военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей.