39 погибших, найденных в контейнере в Эссексе, были гражданами Китая

Жертвы были найдены мертвыми в среду 23 октября в индустриальном парке в Эссексе, полиция была вызвана рано утром и арестовала водителя.

Зарегистрированный в Болгарии грузовик был обнаружен незадолго в 01:40 по местному времени в Промышленном парке Уотерглейд.

Полиция Эссекса перевезла грузовик в безопасное место, чтобы можно было извлечь тела.

Также полиция сообщила, что грузовик с болгарской регистрацией прибыл паромом из бельгийского порта Зебрюгге и направлялся в городок Пурфлит в Эссексе.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania была зарегистрирован в Варне на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии.