Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,041 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,046 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,27 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,273 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,20(не изменился).