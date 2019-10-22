Последнее обновление: 22.10.2019 10:55

Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 2,04 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,44 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,271 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,277 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,20(вырос на 0,01 рубля).

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