Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,038 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,44 /b> рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,265 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,27 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,20(не изменился).