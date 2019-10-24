США отменили санкции против Турции, введенные из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на ее военную операцию в Сирии.

"Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября, в ответ на операцию Турции", - заявил Трамп в среду, 23 октября, в Вашингтоне, передает DW.

Министерство финансов США уже опубликовало сообщение о снятии санкций. Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за применение в сфере санкций, объявило о выводе из-под санкций министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу. Кроме того, США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции.

По словам Трампа, он получил от Турции заверения в том, что режим прекращения огня в северной части Сирии будет постоянным, поэтому санкции отменяются. В то же время президент США предупредил, то это произойдет, "если не случится ничего, что нам не понравится".

Дональд Трамп выразил мнение, что США сослужили противоборствующим сторонам "замечательную услугу". "Мы сделали большое дело для всех них, и теперь мы уходим. Пусть кто-то другой дерется за этот давно запятнанный кровью песок", - сказал американский президент.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились о разделе контроля над северной частью Сирии. Согласно их договоренности, Турция будет самостоятельно патрулировать 120-километровый участок турецко-сирийской границы, а российские и сирийские войска - районы к западу и востоку от него. Запланированы и совместные российско-турецкие патрули.

Две недели тому назад Турция начала военную операцию в северной части Сирии, чтобы изгнать оттуда формирования курдской группировки YPG, которую она считает террористической. На прошлой неделе Анкара после переговоров с США согласилась на пятидневное прекращение огня, чтобы дать бойцам-курдам возможность покинуть 30-километровую зону безопасности на турецко-сирийской границе.