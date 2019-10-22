Последнее обновление: 22.10.2019 08:35

Либеральная партия лидирует на выборах в Канаде

Либеральная партия премьер Канады Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах. Это следует из предварительных данных избирательной комиссии.

После предварительного подсчета голосов Либеральная партия лидирует в 157 округах с 33,5% голосов. Ее главным соперником является партия консерваторов, которая набрала 34,2% голосов в 122 округах. Демократы получили 15,1% в 24 округах, а Квебекский блок — 8,7% в 32 округах, передает РБК.

Кандидаты борются за 338 кресел в палате общин — нижней палате парламента. Для победы партии необходимо выиграть голосование в 170 округах.

Трюдо объявил о роспуске парламента и начале предвыборной кампании в Канаде 11 сентября.

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