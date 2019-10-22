Facebook: РФ, Иран и Китай продолжат вмешиваться в выборы других стран

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году.

Это заявление он сделал в интервью NBC, опубликованном в понедельник, 21 октября, передает DW.

"Мы продолжаем наблюдать за развитием их тактики", - заявил Цукерберг, упомянув о сигналах, которые говорят о том, что эти страны "намерены принять активное участие в предстоящих выборах".

В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства.

"Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, - во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", - заявил Цукерберг.

Он предупредил о том, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты, чем в прошлом".

На фоне заявления Цукерберга, компания Facebook заявила, что закрыла четыре группы учетных записей, которые участвовали в кампаниях вмешательства в политику в США и других странах мира.

Компания удалила 135 аккаунтов в Facebook, а также 26 страниц, четыре группы и 21 аккаунт в Instagram, созданных в Иране. По данным соцсети, их деятельность была нацелена на США, Северную Африку и Латинскую Америку.

Компания также удалила 50 учетных записей в Instagram и один аккаунт в Facebook, созданных в России и ориентированных в основном на США. По данным соцсети, в них нашли ссылки на «Агентство интернет-исследований».