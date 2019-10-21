В Ливане десятки тысяч людей требуют отставки правительства

В Ливане десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. На фоне массовых протестов, христианская партия "Ливанские силы" вечером в субботу, 19 октября, вышла из состава правящей в стране коалиции.

"Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке", - сказал лидер партии Самир Джааджаа, передает DW.

Демонстранты с ликованием восприняли известие о выходе "Ливанских сил" из правящей коалиции. В Триполи - втором по величине городе Ливана - митингующие запускали фейерверки. Они призывали к выходу и других партий из правящей коалиции и проведению досрочных выборов.

Десятки тысяч демонстрантов уже три дня устраивают массовые демонстрации в различных городах Ливана, протестуя против коррупции и повышения налогов и призывая к революции и свержению правительства. Полиция задержала десятки демонстрантов. Премьер-министр Ливана Саад Харири потребовал от правительства не позднее 21 октября согласовать план реформ.

Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры в размере 6 доллар в месяц. Власти быстро отменили это решение, однако протесты с тех пор так и не утихают.