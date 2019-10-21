Выборы в Швейцарии привели к усилению "зеленых"

В Швейцарии в воскресенье, 20 октября, состоялись парламентские выборы. Избирательные участки закрылись уже в 12:00 по местному времени, поскольку от 80 до 90 процентов избирателей по традиции голосуют по почте.

Согласно предварительным неофициальным результатам, значительного успеха на выборах добились обе партии "зеленых" - Партия "зеленых" Швейцарии" и Партия "зеленых" либералов Швейцарии. В сумме они получили 20,3 процента голосов, что на 8,6 процентных пункта выше, чем на выборах 2015 года, передает DW.

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), которая на прошлых выборах получила почти 30 процентов голосов, несколько ухудшила свои показатели - по предварительным неофициальным данным, ее поддержали 26,3 процента проголосовавших. Однако ШНП останется сильнейшей партией.

Успехи "зеленых" едва ли повлияют на расстановку сил в правительстве. В Швейцарии правление уже почти 60 лет осуществляется четырьмя почти равными по величине партиями на основе консенсуса. Исполнительная власть принадлежит Федеральному совету, состоящему из 7 членов. Позиции той или иной партии в Федеральном совете корректируются лишь после заметных успехов на двух выборах подряд.

Именно так было в случае с ШНП, которая получила второе место в Федеральном совете лишь после того, как почти удвоила количество полученных голосов на двух выборах в период с 1995 по 2003 годы.

Активность избирателей на выборах в последнее время составляла менее 50 процентов. Политологи объясняют это тем, что швейцарцы имеют право участвовать в голосованиях и референдумах не менее четырех раз в год.